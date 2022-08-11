МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" стал владельцем заправки бренда Agip в Москве, которая ранее принадлежала итальянской Eni, следует из данных ЕГРЮЛ. "Лукойл" приступил к ребрендингу автозаправок Shell

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, новым владельцем 100%-й доли "Эни-Нефто", дочерней компании Eni, с 10 августа стал "Лукойл".

Заправка Agip была открыта в 1991 году в Москве как совместное советско-итальянское предприятие "НефтоАджип". С итальянской стороны – концерн Eni, с советской – "Моснефтепродукт". В 2004 году итальянская сторона полностью выкупила это предприятие и до настоящего момента оно находилось под контролем Eni через дочернее предприятие "Эни-Нефто". Также это предприятие занимается продажей смазочных материалов.