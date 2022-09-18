МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает. В Венгрии решили продлить заморозку цен на продукты и бензин

Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон — на 1,33 доллара меньше июньского пика.

"Я наполнил эти стратегические резервы… которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами", — сказал Трамп на митинге в штате Огайо.

"А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить", — предсказал он, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.

На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам — политическим оппонентам республиканца Трампа.