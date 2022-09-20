ДОНЕЦК, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость топлива на государственных АЗС в Донецкой Народной Республике снизилась еще на один рубль, заявил во вторник премьер ДНР Виталий Хоценко. Пушилин заявил о начале активной подготовки к проведению референдума

"Объехал АЗС. Бензин есть, запасы сделаны. Цену на заправках, принадлежащих государственному предприятию, снизили еще на один рубль. Ситуацию стабилизировали. Поручил министерству угля и энергетики ДНР докладывать обстановку регулярно", — написал он в своем Telegram-канале.

Премьер ДНР прикрепил к посту фотографии с ценами на бензин. Цена бензина Аи-92 составила 41 рубль за литр, а стоимость Аи-95 — 46 рублей за литр. Дизельное топливо в республике стоит 57 рублей за литр.

Ранее Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗС топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Позднее министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков сообщил, что дефицит топлива на территории республики планируется ликвидировать в течение недели.