Премьер Хоценко: стоимость топлива на заправках в ДНР снизилась еще на один рубль
ДОНЕЦК, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость топлива на государственных АЗС в Донецкой Народной Республике снизилась еще на один рубль, заявил во вторник премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Объехал АЗС. Бензин есть, запасы сделаны. Цену на заправках, принадлежащих государственному предприятию, снизили еще на один рубль. Ситуацию стабилизировали. Поручил министерству угля и энергетики ДНР докладывать обстановку регулярно", — написал он в своем Telegram-канале.
Премьер ДНР прикрепил к посту фотографии с ценами на бензин. Цена бензина Аи-92 составила 41 рубль за литр, а стоимость Аи-95 — 46 рублей за литр. Дизельное топливо в республике стоит 57 рублей за литр.
Ранее Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗС топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Позднее министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков сообщил, что дефицит топлива на территории республики планируется ликвидировать в течение недели.
https://1prime.ru/gasoline/20220920/838182182.html