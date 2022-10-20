МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американским энергетическим компаниям следует снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать фактические затраты бизнеса на бензин, заявил президент США Джо Байден.
"Энергетические компании, снизьте стоимость, которую вы взимаете на заправке, чтобы она отражала то, что вы платите за продукт", — написал он в четверг на своей странице в Twitter.
По мнению американского лидера, такое решение позволит потребителям получить "более справедливую" цену на топливо, не навредив бизнесу.
Ранее в среду Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. Резерв будет восполнен, когда "когда цена упадет до 70 долларов", подчеркнул президент США.