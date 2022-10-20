МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американским энергетическим компаниям следует снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать фактические затраты бизнеса на бензин, заявил президент США Джо Байден. "Его политика разрушает". Американцы в бешенстве от слов Байдена про бензин

"Энергетические компании, снизьте стоимость, которую вы взимаете на заправке, чтобы она отражала то, что вы платите за продукт", — написал он в четверг на своей странице в Twitter.

По мнению американского лидера, такое решение позволит потребителям получить "более справедливую" цену на топливо, не навредив бизнесу.

Ранее в среду Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. Резерв будет восполнен, когда "когда цена упадет до 70 долларов", подчеркнул президент США.