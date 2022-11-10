БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести в Евросоюзе новый стандарт для автомобилей Евро-7, который должен уменьшить объёмы вредных выбросов, лишь немного повысив стоимость легковых автомобилей, говорится в материалах ЕК. Экономист предсказал подорожание бензина

"Комиссия предлагает новые стандарты Евро-7 для сокращения выбросов загрязняющих веществ от транспортных средств и улучшения качества воздуха", — говорится в них.

Новые правила будут применяться как к легковым автомобилям и фургонам, так и к более тяжелым транспортным средствам, таким как грузовики и автобусы, отметила ЕК.

Евросоюз намерен довести до нуля выбросы от новых авто и фургонов в 2035 году, то есть, по сути убрать с рынка новых машин автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Тем не менее, как отмечает ЕК, Евро-7 будет актуален, ведь более 20% автомобилей и фургонов и более 50% более тяжелых транспортных средств в ЕС будут выбрасывать загрязняющие вещества из выхлопной трубы до 2050 года. Кроме того, новые правила включают в себя и требования по выбросам от тормозов, шин и аккумуляторов, а они будут применяться и к электромобилям, отметила ЕК.

"В 2035 году Евро-7 снизит выбросы NOx (оксидов азота — ред.) от автомобилей и фургонов на 35% по сравнению с Евро-6 и на 56% по сравнению с Евро-6 от автобусов и грузовиков", — отмечается в материалах.

Выбросы частиц из выхлопной трубы автомобилей и фургонов будут уменьшены на 13%, автобусов и грузовиков — на 39%, частиц от тормозов автомобилей — на 27%.

"Ожидается, что эти сокращения выбросов будут достигнуты с помощью существующих технологий. Ожидается умеренное влияние на стоимость автомобилей — от 90 до 150 евро, и на стоимость автобусов и грузовиков — около 2600 евро", — сообщает Еврокомиссия.

Эти предложения должны теперь рассмотреть и согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.