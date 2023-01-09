ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв — ПРАЙМ. Энергетическое агентство Финляндии наложило штраф на компанию Teboil ("дочка" российского "Лукойла") за неисполнение обязательств по распределению возобновляемого топлива в 2021 году, сообщает ведомство. Заправки "Лукойла" под брендом Teboil начали появляться на месте Shell

Действующий в Финляндии Закон об обязательстве распределения предусматривает содействие использованию устойчивого возобновляемого топлива для замены бензина, дизельного топлива и природного газа на транспорте.

"Энергетическое агентство 21 декабря 2022 года вынесло решение в отношении компании Oy Teboil Ab о наложении штрафа за невыполнение дополнительного обязательства в соответствии с Законом об обязательствах по распределению (446/2007). Решение касается 2021 года, когда доля возобновляемых видов топлива во всем распределяемом транспортном топливе должна была составлять не менее 18%", — сообщает агентство.

Размер штрафа составил в общей сложности 32 тысячи евро. Агентство отдельно подчеркивает, что не имеет свободы действий при определении размера штрафа.

По состоянию на июль 2021 года доля Oy Teboil Ab на рынке нефтепродуктов Финляндии, по ее собственной оценке, составляла 29%. Дочернее предприятие Oy Teboil Ab по состоянию на июль 2021 года управляло в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, восьми нефтебаз и одного газохранилища. Суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 год составили 347 миллионов долларов.

С февраля 2022 года в знак протеста против действий России на Украине в Финляндии не прекращается кампания по отказу от российских услуг и товаров. Teboil потерял контракты с многими государственными и частными организациями Финляндии, среди них полиция, почта, муниципалитеты и другие организации, многие франчайзи отказались представлять бренд, принадлежащий российской компании.