МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 30 января по 6 февраля выросла на 4 копейки, или на 0,08%, стоимость дизельного топлива снизилась на 1 копейку, или на 0,02%, свидетельствуют материалы Росстата. Бензин и дизель дешевеют на российской бирже

Цена бензина достигла в среднем 50,88 рубля за литр, дизельного топлива — 58,81 рубля. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 и Аи-98 подешевели на 1 копейку, или на 0,02% — до 47,17 и 61,59 рубля за литр соответственно. Аи-95 прибавил 4 копейки, или 0,08%, его цена достигла 51,4 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в Тыве — на 0,1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 11 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей — до 847,5 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,8%, до 1,704 миллиона тонн.