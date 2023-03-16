ПАРИЖ, 16 мар — ПРАЙМ. Французская энергокомпания TotalEnergies продаст 1600 автозаправочных станций в европейских странах и увеличит инвестиции в электрозаправки на фоне планов ЕС прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. "Белнефтехим" сообщил о снижении цены на топливо на белорусских АЗС

"TotalEnergies и ведущая канадская сеть продовольственных магазинов Couche-Tard подписали соглашение касательно сети АЗС TotalEnergies в четырёх европейских странах. TotalEnergies объединится с Couche-Tard в управлении своими АЗС в Бельгии и Люксембурге и передаст ей заправочные станции в Германии и Нидерландах", — говорится в коммюнике на сайте французской компании.

Отмечается, что TotalEnergies будет владеть 40% капитала совместной компании, управляющей 619 АЗС в Бельгии и Люксембурге. При этом компания полностью предаст в управление канадского ритейлера 1198 АЗС в Германии и 392 АЗС в Нидерландах. Как сообщается в релизе, заправки продолжат работать под брендом TotalEnergies как минимум в течение пяти лет, пока компания будет поставлять на них топливо со своих НПЗ в Антверпене в Бельгии и в Лойне в Германии.

Согласно релизу, компания приняла такое решение в связи с планами ЕС прекратить выпускать автомобили с ДВС к 2035 году.

"TotalEnergies поставила цель на 30% сократить продажу нефтепродуктов к 2030 году. При этом компания начнет активно действовать в сфере нового транспорта – в особенности в плане увеличения числа электрозаправок в крупных европейских городах", — говорится в релизе.

Ранее Европейский парламент принял законопроект, согласно которому новые пассажирские автомобили в Евросоюзе не должны будут производить выбросов CO2 с 2035 года. Этот законопроект теперь должен принять и Совет ЕС. Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом с нулевыми чистым уровнем выбросов CO2 к 2050 году, что потребует, в частности, перестройки систем получения и потребления энергии, а также значительных инвестиций.