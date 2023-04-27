МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Плановые ремонты на НПЗ могли привести к небольшому снижению переработки, но внутренний рынок РФ в достаточной степени обеспечен топливом, сообщил журналистам вице-премьер Алекандр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). Новак ожидает снижения добычи нефти и конденсата в России в 2023 году

"У нас часть заводов на ремонт встали, может быть, по этой причине небольшое снижение переработки. Но в целом это никак не влияет на обеспечение внутреннего рынка, у нас достаточно нефтепродуктов", — сказал Новак, комментируя данные Росстата о снижении нефтепереработки на прошлой неделе.

По данным Росстата, производство бензина в России за неделю с 17 по 24 апреля снизилось на 3,7% по сравнению с неделей ранее, до 808 тысяч тонн, а дизтоплива — на 4,4%, до 1,678 миллиона тонн.