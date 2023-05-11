ПРАГА, 11 мая — ПРАЙМ. Автомобильное топливо в Чехии уже продолжительное время дешевеет, цена одного литра дизельного топлива ныне опустилась до уровня сентября 2021 года – 31,74 кроны (около 1,47 доллара), а один литр бензина стоит 36,83 кроны (около 1,71 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены на автозаправочных станциях республики. Водителям объяснили, чем опасен дешевый бензин

"Цены на автомобильное топливо в течение последних семи дней вновь заметно снизились. Средняя цена одного литра бензина упала на 0,46 кроны (около 0,02 доллара) и составляет 36,83 кроны, а средняя цена одного литра дизельного топлива опустилась на 0,85 кроны (около 0,03 доллара), достигнув уровня сентября 2021 года, и составляет 31,74 кроны. Таким образом цена бензина снижается третью неделю подряд, а цена дизтоплива непрерывно падает начиная с февраля этого года", — отмечается в сообщении.

Особенно заметна разница в цене автомобильного топлива в сравнении с тем же периодом 2022 года. Год назад цена одного литра бензина была выше на 7,33 кроны (около 0,34 доллара), а одного литра дизельного топлива – выше на 14,67 кроны (около 0,68 доллара).

Самые низкие цены на автомобильное топливо в настоящее время зафиксированы в Южно-Чешском крае, самые высокие — на автозаправках в Праге.

Низкой цене дизтоплива способствует снижение акциза на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) за литр, которое действует до 1 июля. Подобная мера в отношении бензина действовала до 1 октября прошлого года. Временное снижение акцизов на автомобильное топливо было введено правительством республики в связи с событиями на Украине и резким ростом цен.