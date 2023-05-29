МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Новый собственный катализатор "Газпром нефти" на Московском НПЗ повысит эффективность переработки и увеличит объем производства бензина, сообщает пресс-служба компании. Россиянам объяснили, как сэкономить на бензине

"Московский НПЗ с 2023 года начал применять новый катализатор производства "Газпром нефти" на комплексе каталитического крекинга. Качество собственного катализатора позволяет повысить эффективность переработки и дает возможность извлекать из нефти больший объем востребованной рынком продукции. Благодаря новому катализатору Московский НПЗ сможет увеличить объем производства бензина", — говорится в сообщении.

Уточняется, что загрузка первой партии катализатора произведена на установке каталитического крекинга Московского НПЗ, а полный переход на него будет произведен в течение года.

По словам генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера, с помощью катализаторов нефтеперерабатывающие заводы могут регулировать выпуск различных видов топлива в зависимости от требований рынка. Переход на новую марку катализатора осуществляется без остановки производства.

"Новую технологию мы разработали в центре испытания катализаторов "Селектум". Возможности нашего исследовательского центра — единственного в России — позволили оперативно отреагировать на запрос рынка, изменить рецептуру и выпустить новую марку катализаторов каталитического крекинга…. Применение уникального цеолита собственной разработки и производства "Газпром нефти" обеспечили гибкость производства. Результаты сейчас подтверждаются эксплуатацией на установке по выпуску компонентов высокооктанового бензина", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Газпромнефть — Каталитические системы" Александра Чембулаева.

Московский НПЗ — одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Компания с 2011 года проводит программу модернизации завода для повышения его экологических и технологических характеристик. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в феврале говорил, что компания к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей.