МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, формируется список НПЗ, которым будет разрешен экспорт, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. СМИ: Россия взяла верх на сырьевых рынках, продавая нефть выше потолка цен

Как пишет издание, Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина. "Он предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы", — пишет газета, ссылаясь на источники.

Два собеседника издания утверждают, что соответствующие предложения Минэнерго уже направило вице-премьеру Александру Новаку.

По мнению нескольких собеседников газеты, речь прежде всего идет о средних и мини-НПЗ, "которые не производят товарный продукт", они и должны стать целью запрета. Пока документ находится на стадии обсуждения, и собеседники полагают, что принять его успеют не ранее четвертого квартала.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонта на НПЗ. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны. При этом дефицита бензина в России нет, а спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением, говорят в министерстве.

Кроме того, в конце июня Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями и обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.