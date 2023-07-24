МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство проект постановления об увеличении объемов продаж бензина до 13%, а дизеля – до 9,5%, сообщила пресс-служба ведомства. Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

"ФАС России направила в правительство РФ проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов. Требования распространяются на все нефтяные компании (производители), которые получают выплаты по демпферу", — сообщили в службе.

Сейчас данные нормативы составляют 12% и 8,5% соответственно. Как сообщило ранее в понедельник правительство России, вице-премьер Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяниками по увеличению объёмов продаж топлива в рамках биржевых торгов.

"После принятия документа обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13%, а дизеля – 9,5%. Изменения касаются только спотового рынка. Это позволит увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке", — добавили в ФАС.

В июне ФАС сообщала, что разработала документы (проект приказа ФАС и проект постановления правительства) об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.