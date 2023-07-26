МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды продолжила снижаться после череды исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов. Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в среду на 2,05% — до 61 968 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 также снизилась — на 2,3%, до 67 426 рублей. Обе марки дешевеют второй день подряд, прервав череду исторических рекордов. Цены перешли к снижению после заявлений регуляторов.

Так, Минэнерго в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер России Александр Новак поддержал такую инициативу, поручив продолжить работу для увеличения продажи топлива на биржевых торгах. В свою очередь ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина до 13% с 12%, а дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%.

Летнее дизельное топливо по итогам торгов в среду также подешевело — на 0,98%, до 56 908 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,36%, до 67 058 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 2,28%, подорожав до 15 971 рубля. А мазут стал дороже на 6,12%, до 25 175 рублей.