 

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды продолжила снижаться после череды исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов. 

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в среду на 2,05% — до 61 968 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 также снизилась — на 2,3%, до 67 426 рублей. Обе марки дешевеют второй день подряд, прервав череду исторических рекордов. Цены перешли к снижению после заявлений регуляторов.

Так, Минэнерго в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер России Александр Новак поддержал такую инициативу, поручив продолжить работу для увеличения продажи топлива на биржевых торгах. В свою очередь ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина до 13% с 12%, а дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%.

Летнее дизельное топливо по итогам торгов в среду также подешевело — на 0,98%, до 56 908 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,36%, до 67 058 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 2,28%, подорожав до 15 971 рубля. А мазут стал дороже на 6,12%, до 25 175 рублей.

 