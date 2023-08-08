2023-08-08T10:11:43+03:00
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2023-08-08T10:11:43+03:00
2023
https://1prime.ru/gasoline/20230808/841332022.html
Спрос на топливо в Индии вырос в июле на 1,9 процента
Бензин
Новости
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. Потребление топлива в Индии в июле выросло на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 18,09 млн тонн, сообщили во вторник в Группе нефтяного планирования и анализа... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, новости, бензин, индия, топливо, спрос
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Потребление топлива в Индии в июле выросло на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 18,09 млн тонн, сообщили во вторник в Группе нефтяного планирования и анализа (PPAC) министерства нефти.
В предыдущем месяце спрос составил 19,36 млн тонн.