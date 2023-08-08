2023-08-08T10:11:43+03:00

2023-08-08T10:11:43+03:00

2023-08-08T10:11:43+03:00

2023

https://1prime.ru/gasoline/20230808/841332022.html

Спрос на топливо в Индии вырос в июле на 1,9 процента

Бензин

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Потребление топлива в Индии в июле выросло на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 18,09 млн тонн, сообщили во вторник в Группе нефтяного планирования и анализа... ПРАЙМ, 08.08.2023

нефть, энергетика, новости, бензин, индия, топливо, спрос

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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230802/841274134.html

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60