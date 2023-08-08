МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Потребление топлива в Индии в июле выросло на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 18,09 млн тонн, сообщили во вторник в Группе нефтяного планирования и анализа (PPAC) министерства нефти.

Отгрузка угля в вагоны

Индия установила рекорд по добыче угля в 2022-2023 финансовом году

В предыдущем месяце спрос составил 19,36 млн тонн.