МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника упала после исторического рекорда, до 69 926 рублей за тонну, в то же время цена на дизельное топливо продолжила снижаться, свидетельствуют данные торгов. Акции РКК "Энергия" упали после происшествия со станцией "Луна-25"

Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России приступила к снижению после обновления исторического рекорда, достигнутого в пятницу (70 123 рубля за тонну). За понедельник сорт подешевел на 0,28%, до 69 926 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 1,1%, до 61 765 рублей.

Летнее дизельное топливо в понедельник также продолжило дешеветь — цена упала на 1,56%, до 66 602 рублей. В августе его цена 12 раз побила исторические рекорды.

Стоимость мазута продолжила снижение, за понедельник опустилась на 2,58%, до 33 631 рубля. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,98%, до 24 124 рублей. Авиакеросин подешевел на 4,18%, до 64 434 рублей.

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.