МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы выросла за неделю с 28 августа по 4 сентября на 24 копейки, до 61,15 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Стоимость бензина Аи-95 на российской бирже снова бьет исторический рекорд

Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 53 копейки, а за август — на 1,78 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе также увеличилась — на 9 копеек, до 50,45 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 8 копеек, до 55,95 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 12 копеек, до 68,26 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива (как и бензина марки Аи-100) росла почти во всех крупных сетях АЗС Москвы, кроме "Лукойла". А сильнее всего оно подорожало на заправках "Нефтемагистрали" и "Газпром нефти" — на 1 рубль за литр.

Тем временем биржевые цены на топливо находятся у рекордных значений. Стоимость марки Аи-95 в пятницу побила очередной рекорд, приблизившись к отметке в 75 тысяч рублей за тонну. Дизельное пробило отметку в 68 тысяч рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.