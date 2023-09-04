МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй торговый день подряд обновляет рекорд, превысив 68 тысяч рублей за тонну, цена бензина Аи-95 также продолжает рекордный рост, поднявшись выше 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные СПбМТСБ. Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в понедельник на 0,41%, до 68 278 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

В то же время стоимость марки бензина Аи-95 продолжает рекордный рост, за торговый день она подорожала на 0,35%, до 75 030 рублей за тонну. Цена на бензин марки Аи-92 выросла на 0,28%, до 64 814 рублей за тонну, и уже почти приблизилась к рекордным значениям. В июле его стоимость максимально росла до 64 879 рублей за тонну.

Стоимость мазута за понедельник выросла на 0,82%, до 34 188 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,24%, до 30 647 рублей. Авиакеросин подешевел на 4,55%, до 65 894 рублей за тонну.

В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.