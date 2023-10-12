БИШКЕК, 12 окт — ПРАЙМ. Россия поставляет топливо в Киргизию на льготных условиях и без обложения его пошлинами. Уровень поставок в текущем году будет равен объему прошлого года, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил рост расчетов в рублях России с Киргизией

По итогам встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Путин сказал, что Россия — основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию, она в полной мере обеспечивает потребности киргизских покупателей в бензине и дизельном топливе.

"В прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются, я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях, без взимания вывозной таможенной пошлины, что также дает прямой эффект и для республики, и для экономических операторов", — сообщил Путин.