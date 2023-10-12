2023-10-12T13:29:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/gasoline/20231012/841965266.html
Путин рассказал о поставках топлива из России в Киргизию
Бензин
Новости
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Россия поставляет топливо в Киргизию на льготных условиях и без обложения его пошлинами. Уровень поставок в текущем году будет равен объему прошлого года, заявил президент России... ПРАЙМ, 12.10.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, бензин, россия, киргизия, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 12 окт — ПРАЙМ. Россия поставляет топливо в Киргизию на льготных условиях и без обложения его пошлинами. Уровень поставок в текущем году будет равен объему прошлого года, заявил президент России Владимир Путин.
По итогам встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Путин сказал, что Россия — основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию, она в полной мере обеспечивает потребности киргизских покупателей в бензине и дизельном топливе.
"В прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются, я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях, без взимания вывозной таможенной пошлины, что также дает прямой эффект и для республики, и для экономических операторов", — сообщил Путин.