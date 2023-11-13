МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отправила крупнейшим нефтяным компаниям Москвы, которые занимаются розничной продажей топлива, письма с предупреждением о недопустимости роста цен, сообщила пресс-служба ведомства. Новые регионы смогут заключать соглашения по стабилизации цен, заявила ФАС

"Столичное антимонопольное ведомство направило в адрес крупнейших нефтяных компаний, осуществляющих розничную продажу моторного топлива, предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое топливо", — говорится в сообщении.

Компании также были предупреждены о том, что в случае выявления "необоснованного" роста розничных цен на нефтепродукты ФАС примет меры антимонопольного реагирования, уточняет служба.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Также введена заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%. При этом в среду глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что власти обсуждают также снятие запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95.