МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Эмбарго на железнодорожные поставки дизельного топлива из России за рубеж логично было бы снять зимой, например, после Нового года, когда на внутреннем рынке спрос невелик и не ведется сельхозработ, и только в том случае, если темпы роста розничных цен на него не будут превышать инфляцию, таким мнением поделился с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Дизель на АЗС Москвы подорожал впервые с начала октября

"Основные объемы дизтоплива всегда экспортировались с помощью доставки в порт по нефтепродуктопроводам. Этот запрет уже снят. По железной дороге меньше объема экспортируется. Но окончательно отменить запрет на экспорт по железной дороге, я думаю, государство может после Нового года. Есть такой индикатор — попытка розничные цены топлива загнать обратно в уровень инфляции", — сказал он.

По словам эксперта, розничная стоимость дизтоплива с начала 2023 года выросла к октябрю более чем на 10%, а цена бензина — примерно на 7-8%. "Бензин в целом укладывается в уровень инфляции, а дизель превышает его. И это впервые с момента разработки демпфирующего механизма с 2019 года", — добавил Юшков. Эксперт считает, что, пока цель по приведению темпов роста стоимости топлива к уровню инфляции не будет достигнута, запрет на экспорт дизельного топлива по железной дороге не снимут.

При этом, по мнению собеседника агентства, весной снимать запрет на экспорт дизтоплива не стоит. В этот период традиционно наблюдается повышение спроса: начинается посевная кампания, затем летний автомобильны сезон. "В разгар зимы было бы логично разрешить экспорт, объемы потребления на внутреннем рынке сравнительно небольшие, сельхозработ нет", — заключил он. Эксперт объяснил, отразятся ли новогодние праздники на зарплате

Средняя розничная цена дизтоплива в России за период с 7 по 13 ноября снизилась на 0,02%, или на 1 копейку, до 64,06 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее стоимость увеличивалась на 0,02%, до 64,07 рубля за литр. До этого дизтопливо непрерывно дешевело в течение пяти недель. С начала года потребительские цены в стране выросли на 6,1%.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ для стабилизации внутреннего рынка ввело с 21 сентября запрет на экспорт нефтепродуктов.

Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводилась заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; были повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет и на экспорт бензина. При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке, поясняли в Минэнерго.