2023-11-23T07:55:00+03:00
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2023-11-23T07:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gasoline/20231123/842346931.html
СМИ: в правительстве не поддержали идею регулировать цены на топливо
Бензин
Новости
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В правительстве России не поддержало инициативу регулирования цен на бензин и дизельное топливо, которую выдвинули представители ЛДПР, пишут "Известия". Ранее группа депутатов... ПРАЙМ, 23.11.2023
энергетика, новости, бензин, топливный демпфер, правительство рф, лдпр, госдума, цены на топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В правительстве России не поддержало инициативу регулирования цен на бензин и дизельное топливо, которую выдвинули представители ЛДПР, пишут "Известия".
Ранее группа депутатов внесла законопроект об установлении кабмином предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо и порядка их установления.
В проекте отзыва правительства за подписью вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко говорится, что введение госрегулирования приведет к искажению рыночного ценообразования и дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, создаст ситуацию недостаточности стимулов поставок топлива на внутренний рынок. В свою очередь, это, как отмечается, создаст предпосылки возникновения дефицита и приведет к неконтролируемому росту цен.
"Учитывая изложенное, правительство не поддерживает законопроект", — говорится в документе.
В аппарате Григоренко подтвердили подготовку отзыва, однако подчеркнули, что документ еще готовится.
Эксперты считают, что идея госрегулирование цен на бензин и дизель — это пиар, рассчитанный на неинформированного избирателя.