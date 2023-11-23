МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В правительстве России не поддержало инициативу регулирования цен на бензин и дизельное топливо, которую выдвинули представители ЛДПР, пишут "Известия". В Минфине рассказали о компенсации демпферных выплат в 2024 году

Ранее группа депутатов внесла законопроект об установлении кабмином предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо и порядка их установления.

В проекте отзыва правительства за подписью вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко говорится, что введение госрегулирования приведет к искажению рыночного ценообразования и дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, создаст ситуацию недостаточности стимулов поставок топлива на внутренний рынок. В свою очередь, это, как отмечается, создаст предпосылки возникновения дефицита и приведет к неконтролируемому росту цен.

"Учитывая изложенное, правительство не поддерживает законопроект", — говорится в документе.

В аппарате Григоренко подтвердили подготовку отзыва, однако подчеркнули, что документ еще готовится.

Эксперты считают, что идея госрегулирование цен на бензин и дизель — это пиар, рассчитанный на неинформированного избирателя.