ТАШКЕНТ, 23 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан в ноябре начал импорт бензина из России в рамках межправительственного соглашения, подписанного в октябре, заявил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов. Узбекистан нарастит импорт российской нефти через Казахстан

В начале октября в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

"На сегодняшний день начались поставки импортного бензина от российских компаний. Благодаря соглашению, достигнутому в октябре, начали поступать первые партии в ноябре", — сказал Мирзамахмудов, выступая в законодательной (нижней) палате парламента Узбекистана.

Министр отметил, что на ситуацию с топливом в Узбекистане повлияло временное ограничение экспорта бензина, введенное правительством России в конце сентября.

"Во время визита нашего президента 5−6 октября (в РФ – ред.) было достигнуто межправительственное соглашение, согласно которому в виде исключения нам была дана возможность для гарантированного вывоза (бензина – ред.), независимо от наличия или отсутствия ограничений", — пояснил Мирзамахмудов.

В конце января АО "Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В зимний период из РФ было закуплено около 100 тысяч тонн данного вида топлива, наиболее востребованного на внутреннем рынке Узбекистана. В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам и компаниям импортировать до конца 2023 года 120 тысяч тонн бензина для обеспечения стабильных поставок топлива в осенне-зимний период.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, они сегодня загружены не полностью. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн, производство бензина – до 1,26 миллиона тонн (+11,5%) дизтоплива – до 800,1 тысячи тонн (+5,9%).