МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на автозаправках в период низких оптовых цен, сообщила пресс-служба ведомства. Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин

"Территориальные органы ФАС возбудили дела в отношении "дочек" Лукойла по признакам нарушения антимонопольного законодательства… Территориальные управления… выявили увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО "Лукойл", расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компании будут должны выплатить административный штраф или перечислить полученный от противоправных действий доход в государственный бюджет.

ФАС России в октябре уже заводила дело против "дочки" "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива. Компания тогда подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте — с 9,2% до 17,7%.

В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива на АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.