МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Брянской области не повлияет ни на стоимость топлива, ни на снабжение региона нефтепродуктами, заявил РИА Новости зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев. Пожару на нефтебазе в Клинцах присвоили повышенный ранг сложности

Губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинский дрон был подавлен в пятницу утром средствами радиоэлектроной борьбы, но при уничтожении успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Около 40 человек эвакуировали из окрестностей нефтебазы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Эта нефтебаза — одна из многих сотен нефтебаз, которые находятся в России. Объемы хранения нефтепродуктов в России избыточны, и у частного бизнеса, и у нефтяных компаний. Объемы намного превышают потребности. Поэтому, даже если что-то случилось с несколькими резервуарами, это никоим образом не сказывается ни на снабжении, ни на наличии топлива на заправочных станциях. И на ценах вообще не сказывается", — прокомментировал Гусев.

По его словам, емкость резервуаров на нефтебазе в Клинцах невелика, поэтому пожар не должен привести к системным последствиям.

Собеседник агентства напомнил, что производство бензина в России составляет более 37 миллионов тонн в год.