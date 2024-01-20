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Российские нефтяники намерены нарастить производство топлива
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Представители российских нефтяных компаний на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака рассказали о планах нарастить производство бензина и дизтоплива в 2024 году, сообщило... ПРАЙМ, 20.01.2024
нефть, энергетика, новости, бензин, россия, бензин, дизтопливо, нефтяные компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Представители российских нефтяных компаний на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака рассказали о планах нарастить производство бензина и дизтоплива в 2024 году, сообщило правительство РФ.
В пятницу Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В ходе мероприятия обсуждались итоги 2023 года в части производства, потребления нефтепродуктов и цен.
"Нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и дизельного топлива в 2024 году, сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы. Вице-премьер поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС", — сказано в сообщении кабмина.
Отмечается, внутренний рынок насыщен зимним дизтопливом в условиях пикового спроса, также выросли запасы бензина на НПЗ и нефтебазах.
По данным Минэнерго, в прошлом году нефтяные компании нарастили производство бензина по сравнению с 2022 годом. Участники совещания также отметили стабилизацию цен на топливо в России и отсутствие его дефицита.