МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Представители российских нефтяных компаний на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака рассказали о планах нарастить производство бензина и дизтоплива в 2024 году, сообщило правительство РФ. Россиянам рассказали, сколько будет стоить бензин в 2024 году

В пятницу Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В ходе мероприятия обсуждались итоги 2023 года в части производства, потребления нефтепродуктов и цен.

"Нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и дизельного топлива в 2024 году, сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы. Вице-премьер поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС", — сказано в сообщении кабмина.

Отмечается, внутренний рынок насыщен зимним дизтопливом в условиях пикового спроса, также выросли запасы бензина на НПЗ и нефтебазах.

По данным Минэнерго, в прошлом году нефтяные компании нарастили производство бензина по сравнению с 2022 годом. Участники совещания также отметили стабилизацию цен на топливо в России и отсутствие его дефицита.