МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Проблем с бензином для Краснодарского края после пожара на Туапсинском НПЗ не возникнет — этот завод ориентирован на экспорт, а в регионе есть еще ряд производств, прокомментировал РИА Новости зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев. Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован

В ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар возник на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. Завод принадлежит "Роснефти". Под утро пожар полностью ликвидировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Начнем с того, что Туапсинский завод изначально ориентирован на экспорт и по большому счету для внутреннего рынка особо сильных проблем не будет. И в целом их не будет, потому что в регионе есть ряд других НПЗ — Краснодарский, Афипский, которые могут закрыть (потребности региона в топливе — ред.), плюс достаточно большие объемы идут на все базы, которые можно переориентировать. Поэтому эта печальная ситуация, которая случилась с объектом топливообеспечения, для внутреннего рынка незначительна", — прокомментировал Гусев.

"Другой момент, что мы видим участившиеся теракты против экспортной инфраструктуры РФ. И это не может не вызывать определенное напряжение, потому что собственно это уже становится некой целью террористов", — добавил собеседник агентства.