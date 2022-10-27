МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Европейский центральный банк в четверг вновь повысит процентные ставки и, вероятно, ограничит субсидирование банков, сделав еще один огромный шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с достигшей многолетних максимумов инфляцией, сообщает агентство Reuters.

Опасаясь, что стремительный рост цен укоренится, ЕЦБ уже начал повышать процентные ставки беспрецедентно быстрыми темпами, и этот цикл ужесточения вряд ли скоро закончится, поскольку для отката десятилетий стимулирования может потребоваться не один год.

ЕЦБ почти наверняка поднимет депозитную ставку, которая сейчас составляет 0,75%, на 75 базисных пунктов и просигнализирует о намерении продолжать повышения, хотя их темпы могут оставаться открытым вопросом.

Между тем более важные решения центрального банка будут касаться первых шагов по сокращению баланса, размер которого за годы покупки облигаций и предоставления сверхдешевых кредитов коммерческим банкам разросся до 8,8 трлн евро.

"ЕЦБ все еще в режиме наверстывания упущенного, — отмечают в BNP Paribas. — Мы полагаем, что сейчас достаточное большинство в его руководстве готово довести ставки до ограничительного уровня".

Решение по ставкам, вероятно, будет самой легкой частью заседания в четверг.

В отличие от сентября, никто из руководителей не выражал несогласия с идеей повышения ставки на 75 базисных пунктов, а рынки уже полностью отразили такой ход в своих котировках. Это предполагает наличие консенсуса, особенно с учетом того, что Федеральная резервная система уже сигнализировала о намерении произвести аналогичное повышение собственных ставок.

С опережающей индикацией будет сложнее. Президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, ограничится расплывчатыми формулировками, сообщив, что дальнейшие повышения процентных ставок необходимы, но ключевое значение будут иметь поступающие данные и новые экономические прогнозы, которые будут представлены в декабре.

Хотя инфляция очень высока, а рост базовых цен приобретает все больший охват, общая картина может оказаться более сбалансированной, чем раньше, поскольку цены на энергоносители снижаются, ожидания рецессии ослабляют ценовое давление, а признаков формирования связки заработки-цены не наблюдается.

Решение ЕЦБ станет известно в 13.15 по Гринвичу, а пресс-конференция Лагард начнется в 13.45.

Самым сложным моментом заседания, вероятно, станет обсуждение способов сокращения баланса ЕЦБ.

Предстоит решить, что делать со сверхдешевыми кредитами в размере около 2,1 трлн евро, предоставленными коммерческим банкам. Эти кредиты стали политической и финансовой проблемой.

Получив кредиты под нулевой или даже отрицательный процент, банки могут попросту положить эти средства в ЕЦБ и без какого-либо риска получать за них проценты, которые возрастают с каждым повышением депозитной процентной ставки.

"Выглядит это неважно, особенно на фоне беспрецедентного удара по доходам домохозяйств, и политическое давление нельзя игнорировать, — говорит экономист Pictet Фредерик Дюкрозе. — Некоторые страны уже обложили банки налогом на непредвиденную прибыль из-за аналогичной ситуации".

Принятие ЕЦБ мер в отношении таких кредитов будет оправданным также и в контексте денежно-кредитной политики, поскольку избыточная ликвидность удерживает процентные ставки на слишком низком уровне (ставки денежных рынков по-прежнему немного ниже депозитной ставки центрального банка).

По сути, это предотвращает передачу эффекта от повышения процентных ставок реальной экономике, и поэтому ЕЦБ, вероятно, решит изменить условия кредитов, предоставляемых в рамках программы целевого долгосрочного рефинансирования TLTRO, чтобы стимулировать их досрочное погашение банками.

Особую сложность будет представлять проработка деталей такого решения, поскольку все доступные варианты его реализации далеки от совершенства.

Самым сомнительным подходом стало бы простое изменение условий, поскольку такое решение может быть оспорено в суде.

"Изменение условий TLTRO может подорвать доверие к ЕЦБ, и в результате отбить банкам охоту когда-либо вновь пользоваться этой программой", — отмечает экономист ING Карстен Бржецки.

ЕЦБ также может внедрить схему, по которой выплаты по части резервов, равной кредиту, полученному в рамках TLTRO, будут ниже, или же снизить выплаты по избыточным резервам.

Еще один болезненный вопрос, который ЕЦБ будет обсуждать в четверг, касается способов сокращения портфеля облигаций стоимостью 5 трлн евро, в составе которого преобладают купленные ЕЦБ гособлигации.

Хотя конкретное решение в четверг вряд ли будет принято, ЕЦБ, вероятно, просигнализирует о начале планирования сворачивания программы покупки активов APP путем отказа от инвестирования средств, получаемых за облигации с наступающими сроками погашения.