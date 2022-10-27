МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Индекс S&P 500 в среду закрылся со снижением на фоне мрачных прогнозов по корпоративным доходам и усиливающихся опасений относительно ослабления роста мировой экономики.

В то же время, эти опасения в сочетании с менее значительным, чем ожидалось, повышением процентных ставок Банком Канады продолжали подогревать надежды на то, что Федеральная резервная система США замедлит повышение своих процентных ставок после заседания 1-2 ноября, передает Reuters.

S&P 500 и Nasdaq закрылись в минусе из-за падения котировок акций ведущих технологических компаний после публикации результатов компаний Microsoft и Alphabet, тогда как Dow завершил торги номинальным ростом.

Разочаровывающая отчетность Microsoft и Alphabet повысила градус тревожности в связи с грядущим глобальным экономическим спадом, и эта тревожность распространилась на другие компании с крупной капитализацией.

Согласно опубликованным в среду данным, в США продажи домов на первичном рынке упали в сентябре, а ставки по ипотечным кредитам выросли до самых высоких уровней за более чем двадцать лет. Эти данные стали очередным свидетельством, указывающим на охлаждение американской экономики.

По итогам торгов в среду Dow Jones Industrial Average вырос на 2,37 пункта, или на 0,01%, до 31839,11 пункта. S&P 500 упал на 28,51 пункта, или на 0,74%, до 3830,6, а Nasdaq Composite — на 228,12 пункта, или на 2,04%, до 10970,99.

В минусе завершили сессию пять из 11 основных секторов S&P 500. Наибольшие процентные потери понесли сектор коммуникационных услуг и технологический сектор.

Компании продолжают публиковать отчетность за 3-й квартал, и 170 компаний S&P 500 уже представили свои результаты. Согласно данным Refinitiv, результаты 75% из этих компаний оказались лучше консенсус-прогнозов.

Правда, аналитики установили низкую планку для текущего сезона отчетности. По их оценкам, совокупный рост прибыли компаний S&P 500 составит 2,3% в годовом исчислении, что ниже прогноза начала месяца 4,5%.

Число растущих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превзошло число падающих в соотношении 1,71 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,41 к 1.

У индекса S&P зафиксировано 25 новых 52-недельних максимумов и три новых минимума, а у Nasdaq — 113 новых максимумов и 77 новых минимумов.