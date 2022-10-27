МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Доллар США снизился в четверг на фоне усиления на рынке ожиданий замедления повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, подтолкнувших евро еще выше над уровнем паритета с американским долларом, а другие основные валюты — к максимумам за несколько недель.

Как сообщает Reuters, На торгах в Азии пара евро/доллар США достигала отметки 1,00935, а пара британский фунт/доллар США — отметки 1,1645. И евро, и фунт поднимались до максимумов с 13 сентября.

Заявление правительства Великобритании о намерении отложить на 17 ноября срок анонсирования своего бюджетного плана особой поддержки фунту не оказал. Свое решение в правительстве объяснили желанием отразить в новом плане самые актуальные и самые точные экономические прогнозы.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,2% до 146,11.

"По нашим ощущениям, пока еще остаются фундаментальные факторы, благоприятствующие доллару США, — говорит Родриго Катрил, старший валютный стратег-аналитик National Australia Bank. — В частности, это разница в процентных ставках и тот факт, что ФРС еще не завершила свою работу".

"Что касается краткосрочной перспективы, если учитывать, сколько было заложено в котировки, и тот откат доллара, который мы уже наблюдали, мы полагаем, что это, скорее, консолидация последних изменений, нежели продолжение ослабления доллара", — добавляет он.

Экономисты и трейдеры ожидают, что на заседании Комитета по операциям на открытом рынке в следующую среду ФРС вновь поднимет ставки на 75 базисных пунктов, но при этом все больше из них склоняются к тому, что в декабре ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов.

Эти ожидания были поддержаны опубликованными на этой неделе данными, указавшими на снижение цен на жилые дома в США в августе и падение продаж домов на первичном рынке жилья в сентябре. Это позволяет предположить, что меры ФРС уже начинают замедлять крупнейшую экономику мира.

Банк Канады в среду объявил о менее существенном, чем ожидали рынки, повышении процентных ставок, а также о том, что он приближается к завершению беспрецедентной кампании по ужесточению денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,3549.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины других основных валют, подрос на 0,06%, до 109,63, после падения на 1,1% накануне.

Главным событием четверга станет заседание Европейского центрального банка. Рынки ждут от него повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов.

"Очень важно, что скажут в ЕЦБ, — отмечает Катрил. — Продемонстрируют ли они полную решимость в исполнении инфляционного мандата, или проявят слабость или обеспокоенность перспективами роста".

Между тем австралийский доллар снизился на 0,12% до 0,6487 доллара США, отступив после укрепления на 1,6% в среду.

Новозеландский доллар вырос до 0,58505 доллара США — максимума за более чем месяц. На момент написания статьи он торговался с повышением на 0,19%, по 0,5842.

Согласно опубликованным в среду данным, инфляция в Австралии в 3-м квартале достигла 32-летнего максимума. Этот неожиданный результат повысил вероятность того, что Резервный банк Австралии вновь начнет поднимать процентные ставки более агрессивно.

Аналитики Westpac сообщили в четверг о пересмотре своего прогноза относительно конечной ставки РБА. Теперь здесь полагают, что ставка достигнет пика в марте на уровне 3,85%, а не 3,6%, как предполагалось ранее. В ноябре РБА поднимет ставку на 50 базисных пунктов, считают в Westpac.