МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Meta Platforms Inc*, материнская компания Facebook* (обе запрещены в РФ как экстремистские), в среду спрогнозировала слабый праздничный квартал и гораздо более высокие расходы в следующем году. В результате ее акции обвалились почти на 20%, так как инвесторы выразили скептицизм по поводу ее дорогостоящих ставок на метавселенную, передает агентство Reuters.

Такой прогноз обрушил рыночную капитализацию Meta* после завершения регулярных торгов примерно на 67 млрд долларов, увеличив потери, понесенные компанией в этом году и превысившие половину триллиона долларов.

Если динамика акций Meta*, наблюдавшаяся после окончания основной сессии, продолжится сегодня, то компания понесет самые значительные дневные потери со 2 февраля, когда она в последний раз публиковала разочаровывающий прогноз.

Meta* пытается справиться с замедлением роста мировой экономики, конкуренцией со стороны TikTok, изменениями политики Apple по защите личных данных, опасениями касательно крупных расходов на метавселенную и постоянной угрозой регулирования.

Руководство компании анонсировало планы объединения офисов и заявило, что до конца 2023 года Meta* не будет наращивать свой штат.

Выручка Meta* за квартал, завершившийся 30 сентября, снизилась на 4%, усугубив падение, начавшееся в предыдущем квартале. Тогда компания отчиталась о первом в своей истории снижении выручки — на 0,9%. Падение выручки за прошедший квартал оказалось не таким глубоким, как ожидали аналитики с Уолл-стрит — на 5,6%, судя по данным IBES Refinitiv.

Более значительную обеспокоенность вызвала оценка выручки на 4-й квартал, предоставленная компанией. Она считает, что выручка будет в диапазоне 30-32,5 млрд долларов — по большому счету ниже 32,2 млрд долларов, которые, согласно Refinitiv, прогнозируют аналитики.

Meta* также считает, что суммарные расходы в 2023 году составят от 96 млрд до 101 млрд долларов — значительно выше пересмотренной оценки общих расходов на 2022 год в пределах 85-87 млрд долларов.

В приведенной оценке учтены предполагаемые расходы в 2,9 млрд долларов в 2022 и 2023 годах, связанные с сокращением офисов.

Кроме того, Meta* предполагает, что операционные убытки, связанные с подразделением Reality Labs, отвечающим за ее инвестиции в метавселеную, в 2023 году увеличатся. Тем не менее она пообещала "сдерживать темпы их роста" после 2023 года.

Совокупные расходы в 3-м квартале превысили оценки, составив 22,1 млрд долларов. Для сравнения, годом ранее они равнялись 18,6 млрд долларов.

Чистая прибыль компании за отчетный период упала до 4,40 млрд долларов, или 1,64 доллара на акцию, с 9,19 млрд долларов, или 3,22 доллара на акцию, годом ранее. Это самый низкий показатель с 2019 года. Прибыль Meta* снижается уже четвертый квартал подряд.

Аналитики прогнозировали прибыль на акцию на уровне 1,86 доллара.

Meta* сейчас занята пересмотром своих приложений и рекламных продуктов, чтобы ее ключевой бизнес продолжал получать прибыль, и одновременно инвестирует по 10 млрд долларов в год в разработку аппаратных средств и программного обеспечения для метавселенной.

Гендиректор Марк Цукерберг считает, что потребуется около 10 лет, чтобы вложения в метавселенную начали приносить плоды. А тем временем он заморозил набор новых сотрудников, закрывает проекты и реорганизует команды с целью сокращения затрат.

Аналитик в ходе конференц-звонка сказал Цукербергу, что инвесторы обеспокоены тем, что компания "реализует слишком много экспериментальных проектов". Он также спросил гендиректора, почему тот считает, что эти его проекты окупятся.

Руководители Meta* встали на защиту своих расходов, заявив, что их большая часть по-прежнему идет в ключевой бизнес, в том числе в более дорогие серверы, связанные с искусственным интеллектом, инфраструктуру и дата-центры.

Как добавил Цукерберг, он рассчитывает, что со временем работа метавселенной обеспечит доходность.

"Я ценю терпение, — сказал он. — Я думаю, что те, кто терпелив и вкладывает в нас, в итоге будут вознаграждены".

По словам Цукерберга, количество просмотров роликов коротких видео Reels, напоминающего TikTok, в Facebook* и Instagram* теперь ежедневно превышает 140 млрд — это на 50% больше, чем полгода назад. А темпы роста выручки от этого продукта теперь равны 3 млрд долларов в год.

Meta* также опубликовала показатели роста базы пользователей, которые в целом совпали с ожиданиями, включая погодовой прирост месячных активных пользователей в ее флагманском приложении Facebook*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская