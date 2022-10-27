МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Credit Suisse, которого несколько лет преследует череда скандалов, планирует привлечь 4 млрд швейцарских франков (4 млрд долларов) путем продажи акций, сократив при этом тысячи рабочих мест и выделив инвестиционный банк в попытке оправиться от крупных убытков.

Как сообщает Reuters, председатель Credit Suisse Аксель Леманн сегодня изложил новую стратегию, которую назвал "схемой успеха". Она призвана переломить ситуацию для банка, который в 3-м квартале получил убыток в размере 4 млрд швейцарских франков.

В последние недели клиенты выводили средства такими темпами, что были нарушены некоторые нормативные требования к ликвидности, признал Credit Suisse. Это лишний раз показывает, как сильно на его бизнес влияют резкие колебания рынка и волнение в социальных сетях.

В то же время группа добавила, что в целом ситуация стабильна.

Крупнейший кредитный банк Саудовской Аравии, Saudi National Bank, обязался инвестировать в Credit Suisse до 1,5 млрд франков, чтобы получить долю до 9,9%.

Швейцарский банк заявил, что он также намерен выделить свой инвестиционный банк и создать группу CS First Boston, ориентированную на консультирование и рынки капитала. Она надеется привлечь сторонний капитал и наладить партнерство с новым Credit Suisse.

SNB также может принять участие в будущем привлечении капитала Credit Suisse, "которое призвано поддержать создание независимого инвестиционного банка, ориентированного на консультационную деятельность и рынки капитала", говорится в заявлении саудовского кредитора для биржи.

Credit Suisse сообщил, что создаст подразделение по высвобождению капитала для сокращения нестратегических и высокорисковых активов, а также объявил о продаже значительной части своего бизнеса секьюритизированных продуктов.

Реорганизация банка должна помочь ему справиться с самым тяжелым кризисом в его истории. Это уже третья за последние годы попытка сменяющих друг друга руководителей оздоровить проблемный бизнес Credit Suisse.

Репутация банка, некогда служившего символом швейцарской надежности, была подмочена серией скандалов, включая беспрецедентное судебное преследование на родине, связанное с отмыванием денег для преступной группировки.

Банк поспешил привлечь деньги и высвободить капитал путем продажи активов, стремясь ограничить объем денежных средств, которые ему придется привлечь от инвесторов для финансирования преобразования, покрытия судебных издержек и сохранения подушки безопасности с учетом рыночной волатильности.