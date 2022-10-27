МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Unilever Plc повысила свои прогнозы относительно продаж на весь год и сообщила о большем, чем ожидалось, росте продаж в 3-м квартале. Компания продолжает повышать цены для компенсации растущих расходов — сообщает Reuters.

Производитель мыла Dove и бульонных кубиков Knorr сообщил о росте базовых продаж на 10,6%. Аналитики, согласно консенсус-прогнозу, представленному компанией, ожидали их роста на 8%.

Unilever теперь полагает, что рост базовых продаж за весь 2022 год составит более 8%. В июле компания говорила, что рассчитывает превзойти свой предыдущий прогноз, который предполагал рост базовых продаж за весь год на 4,5%-6,5%.

Маржа Unilever, как и у других производителей потребительских товаров, сократилась после начала военного конфликта на Украине, который привел к росту цен на энергоносители и ключевые ингредиенты. В результате компания резко повысила цены.

В минувшем квартале уровень цен на продукцию Unilever вырос на 12,5%, при этом объемы продаж снизились на 1,6%.