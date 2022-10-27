МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг остаются около достигнутого накануне 2-недельного максимума. Ожидания замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США оказывают некоторое давление на доллар, передает Reuters.

Около 05.37 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1667,49 доллара за унцию. В среду котировки подскочили к 2-недельному максимуму 1674,76 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото торговались почти без изменений, по 1670,00 долларов за унцию.

Индекс доллара остается около минимума с 20 сентября. Снижение доллара делает деноминированное в американской валюте золото менее дорогим для держателей других валют.

Наблюдаются некоторые признаки смягчения риторики руководителей ФРС и некоторых других центральных банков, в результате чего доллар скорректировался вниз, а золото получило поддержку, отметил Илья Спивак из DailyFX.

В среду Банк Канады объявил о менее значительном, чем ожидалось, повышении процентной ставки. В руководстве Банка Канады отметили, что приближаются к завершению ужесточения денежно-кредитной политики.

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Министерство торговли США в среду сообщило, что продажи на первичном рынке жилья в сентябре упали по сравнению с предыдущим месяцем, а показатель августа был пересмотрен в сторону понижения. Эти данные говорят о том, что повышение процентной ставки ФРС уже работает.

Возможное повышение процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов в ноябре уже учтено в ценах. На рынке надеются, что повышение процентной ставки ФРС в декабре окажется менее значительным.

Цены на золото очень чувствительны к повышению процентной ставки ФРС, поскольку оно увеличивает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

Внимание рынка теперь переключается на данные по ВВП США, которые выйдут в четверг. Кроме того, инвесторы ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке.

Если данные по личному потреблению, которые выйдут в пятницу, не окажутся значительно выше прогнозов, цены на золото могут испытать на прочность 1700 долларов за унцию, отметил Спивак. Если политика ФРС останется нейтральной, котировки могут попытаться пробить этот уровень вверх, добавил Спивак.

Спот-цены на серебро снизились на 0,3%, до 19,56 доллара за унцию, платина подешевела на 0,3%, до 948,48 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,8%, до 1979,02 доллара за унцию.