МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, в котором велика доля экспортеров, сегодня вырос. Как сообщает агентство Reuters, скачок акций Shell и Unilever после более высоких, чем ожидалось, квартальных результатов обнадежил инвесторов, которые были обеспокоены инфляционным давлением и надвигающимся экономическим спадом.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 поднялся на 0,2%, продолжив череду роста и достигнув трехнедельного максимума. Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 подрос на 0,4%.

Акции Shell Plc выросли на 2,7%. Нефтяной гигант заявил, что значительно увеличит дивиденды, и отчитался о прибыли за 3-й квартал в размере 9,45 млрд долларов, что немного превзошло ожидания. Нефтеперерабатывающая компания также объявила о планах выкупа акций на сумму 4 млрд долларов в течение следующих трех месяцев.

Субиндекс нефтегазового сектора вырос на 2,3%.

Акции Unilever подорожали на 0,4% после того, как эта крупнейшая британская розничная компания улучшила прогнозы продаж на весь год. Она продолжает повышать цены для компенсации растущих издержек.

Среди аутсайдеров оказались горнодобывающие компании. Так, акции Anglo American упали на 2%. Ее квартальный объем добычи остался примерно на уровне прошлого года из-за сокращения добычи меди.

Акции Lloyds Banking Group подешевели на 1,7% после того, как кредитор сообщил о снижении доналоговой прибыли за 3-й квартал из-за списаний, связанных с просроченными кредитами.

Более широкий европейский фондовый индекс снизился на 0,3%. Инвесторы с осторожностью ожидают вероятного повышения ставки Европейским центральным банком на 75 базисных пунктов. Его решение станет известно около 12.15 по Гринвичу.