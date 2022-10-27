МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Падение экспорта ископаемого топлива из России, произошедшее на фоне военных действий на Украине, поспособствует изменению мирового энергетического ландшафта в ближайшие десятилетия и поможет ускорить переход к "зеленой" энергетике. Об этом в четверг заявили в Международном энергетическом агентстве (IEA).

Как сообщает Reuters, в IEA осознают экономические последствия сокращения поставок российских нефти, природного газа и угля, однако придерживаются лучшего с точки зрения экологии сценария, предусматривающего отсутствие инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива.

В ежегодном отчете IEA, посвященном перспективам мирового рынка энергоносителей, говорится, что мировой энергетический кризис может вызвать значительные и долгосрочные изменения, которые ускорят переход к более устойчивой и безопасной энергетической системе.

"Энергетические рынки и политика изменились в результате военных действий на Украине. Эти изменения носят не сиюминутный, а долгосрочный характер", — подчеркнул Фатих Бироль, гендиректор IEA.

"Изменения происходят прямо перед нашими глазами. Меры, применяемые властями по всему миру, обещают сделать текущий момент поворотным в переходе к более чистой, доступной и безопасной энергетической системе", — отметил Бироль.

Кратковременный разрыв между предложением и спросом, вызванный сокращением поставок ископаемого топлива из России, должен быть устранен за счет поставок из других стран.

Главные кандидаты — это проекты с коротким сроком реализации, которые быстро могут поставлять нефть и газ на рынок.

Глобальные капиталовложения в чистую энергетику к 2030 году возрастут более чем на 2 трлн долларов США в год, вдвое превзойдя текущие уровни. "Международные рынки энергоносителей в 2020-х годах ожидает серьезная переориентация, так как страны будут вынуждены приспособиться к разрыву цепочки поставок энергоносителей из России в Европу", — добавил Бироль.

В прошлом году IEA удивила мировое энергетическое сообщество, заявив, что снижение спроса и увеличение потребления топлива с низким уровнем выброса делают разработку новых месторождений нефти и газа после 2021 года ненужными, согласно наиболее благоприятному для климата сценарию.

Что касается России, то эта страна, являющаяся крупнейшим мировым экспортером ископаемого топлива, никогда не сможет вернуть себе ту долю мирового рынка, которой она располагала до начала спецоперации на Украине, полагают в IEA.

Согласно прогнозу IEA, доля российских энергоносителей на мировом рынке упадет до 13% к 2030 году с 20% в 2021 году.

Впервые в истории модель IEA предполагает, что мировой спрос на каждый тип ископаемого топлива достигнет пика или же будет стагнировать.

Глобальное потребление ископаемого топлива, которое приводит к изменениям климата, достигнет пика к 2025 году, а использование угля будет снижаться в течение следующих нескольких лет. Спрос на природный газ выйдет на плато к 2030 году, а спрос на нефть начнет стагнировать в середине следующего десятилетия и затем будет ослабевать.

"Одним из последствий событий на Украине станет окончание эры стремительного роста спроса на природный газ", — заявляют в IEA, ожидая, что рост мирового спроса на природный газ в 2021-2030 году составит менее 5%.