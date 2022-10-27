МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского нефтегазового концерна CNOOC Ltd в 3-м квартале выросла на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 36,9 млрд юаней (5,11 млрд долларов). Показатель вырос благодаря подорожанию нефти и нефтепродуктов, сообщает агентство Reuters.

Выручка в 3-м квартале выросла в годовом сравнении на 54% до 89,2 млрд юаней, а общий объем чистой добычи повысился на 8,8% до 156,8 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

Капитальные затраты в 3-м квартале выросли почти на 30% до 27,1 млрд юаней, в результате чего общий объем капиталовложений за первые девять месяцев 2022 года составил 68,7 млрд юаней, в то время как годовой бюджет составляет 90-100 млрд юаней.

CNOOC сообщила, что цены на нефть в реальном выражении выросли на 36% по сравнению с прошлым годом до 95,8 доллара за баррель, а цены на газ выросли на 15% до 8,15 доллара за тысячу кубических футов.