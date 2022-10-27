МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Американский производитель Regal Rexnord Corp в четверг заявил, что купит конкурирующую компанию Altra Industrial Motion Corp за 5 млрд долларов с учетом долга. Regal хочет укрепить свой бизнес автоматизации на фоне высокого спроса, связанного с нехваткой рабочей силы, сообщает агентство Reuters.

Altra базируется в Массачусетсе и выпускает оборудование для автоматизации и компоненты коробок передач. На премаркете ее акции подскочили примерно на 48% до 59,71 доллара, тем не менее оставаясь ниже цены предложения в 62 доллара за акцию.

"У бизнеса автоматизации очень привлекательные перспективы роста и маржа. Он обслуживает многие рынки, которые ожидают длительные тенденции роста", — отметил в заявлении гендиректор Regal Луис Пинкэм.

Regal Rexnord, базирующаяся в Висконсине, выпускает компоненты для коробок передач, электродвигатели и электронные устройства управления.

На основе показателя собственного капитала сделка оценивается в 4,03 млрд долларов.

Regal рассчитывает, что она будет закрыта в 1-й половине 2023 года. По оценкам компании, она сможет сэкономить 160 млн долларов в год.