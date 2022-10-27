МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снижаются. Доллар США растет, нивелируя поддержку со стороны ожиданий замедления темпов ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 12.55 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1658,77 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,4%, по 1662,30 доллара за унцию.

Котировки золота оказались под давлением на фоне отскока доллара и позитивных данных по экономике США, отметил Джим Уайкофф, аналитик Kitco Metals.

Индекс доллара подскочил на 0,6%, делая золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют. Золото конкурирует с долларом в качестве актива-убежища.

Согласно опубликованным в четверг данным, экономика США в 3-м квартале выросла сильнее, чем ожидалось, на фоне продолжающегося сокращения торгового дефицита. Тем не менее агрессивное ужесточение политики ФРС способствует сокращению потребительских расходов.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о повышении процентной ставки. При этом ЕЦБ намерен продолжать поднимать стоимость заимствований.