МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сокращение производства цинка в Европе из-за энергетического кризиса и низких запасов оказывали поддержку котировкам этого металла в течение прошедших 12 месяцев. Между тем теперь еще более значительным испытанием для рынка являются экономические трудности и ослабление спроса — сообщает Reuters.

Недавно компания Glencore сообщила о планах по закрытию цинкового завода Nordenham в Германии со 2 ноября. В ноябре прошлого года компания закрыла цинковый завод Portovesme в Италии для проведения технических работ.

Бельгийская компания Nyrstar в сентябре закрыла завод Budel, расположенный в Нидерландах.

В марте котировки цинка подскочили к рекордному максимуму 4896 долларов за тонну на фоне ограниченного предложения. Однако позже повышение процентных ставок центральными банками мира и опасения относительно рецессии привели к падению цен ниже 3000 долларов за тонну.

"Цены на цинк были относительно устойчивыми из-за сохраняющихся опасений относительно сокращения предложения, особенно в Европе. На заводах Portovesme и Budel производится 3,5% всего цинка в мире", — отметил Майкл Уидмер, аналитик Bank of America.

По его оценкам, мировое производство цинка в этом году составит 14,3 млн тонн. На мировом рынке может сформироваться дефицит размером 27 000 тонн, полагает Уидмер.

Примерно 60% всего производимого в мире цинка используется для гальванизации стали.

"С начала года поставки и производство гальванизированной стали сократились, — подчеркнул Уидмер. — Мы опасаемся, что цены могут оказаться под дополнительным давлением зимой".

Объем запасов цинка на складах, сертифицированных LME, упал до 32-летнего минимума 48 175 тонн. При этом доля аннулированных варрантов составляет 52% от общего объема запасов, а значит, запасы сократятся еще на 25 050 тонн.

Однако сокращение запасов на складах, находящихся в зоне ответственности Шанхайской фьючерсной биржи, по всей видимости, приостановилось. В настоящее время запасы на складах SHFE находятся на уровне 57 741 тонн, что более чем вдвое превышает уровень, наблюдавшийся в конце сентября.

Надежды на восстановление спроса со стороны крупнейшего мирового импортера цинка не оправдались. В период с января по сентябрь Китай импортировал 106 645 тонн необработанного цинка, что на 75% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Trade Data Monitor.

По словам аналитиков Macquarie, Китай обычно является чистым импортером цинка, "но пока что он остается чистым экспортером".

"Ухудшение перспектив экономики США и Европы будет доминировать на рынке, начиная с 2023 года… и мы более негативно оцениваем среднесрочные перспективы котировок цинка", — добавляют аналитики.

В Macquarie предполагают, что в 2023-2026 годах на рынке цинка будет сохраняться избыток предложения.