МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Евро в четверг кратковременно падал ниже уровня паритета с долларом США после того, как Европейский центральный банк принял решение повысить процентные ставки. Тем временем официальные данные показали, что экономика США в 3-м квартале восстановилась более существенно, чем ожидалось, передает агентство Reuters.

ЕЦБ по итогам очередного заседания повысил ставку по депозитам на 75 базисных пунктов, до 1,5%, максимума с 2009 года, в попытке предотвратить укоренение высоких темпов инфляции. Центральный банк практически гарантированно продолжит повышать процентные ставки после того, как на протяжении десятка лет осуществлял денежно-кредитное стимулирование экономики еврозоны.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что боевые действия на Украине и другие источники мировой неопределенности создают ряд понижательных рисков для экономики еврозоны. При этом глава центрального банка сообщила о преобладании повышательных рисков для инфляции.

Пара евро/доллар США ранее в четверг достигла 1-месячного максимума 1,0094, но опустилась ниже уровня паритета после решения ЕЦБ. К 13.50 по Гринвичу пара торговалась с понижением на 0,69%, по 1,0011.

"Доллар восстанавливается в связи с данными (по ВВП), которые оказались лучше прогнозов, а также из-за того, что ЕЦБ подчеркнул мрачные перспективы экономики еврозоны, — сказал Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Convera. — Это напоминание, что для евро с фундаментальной точки зрения ничего не поменялось, и негативные фундаментальные факторы вновь стали оказывать давление на единую европейскую валюту".

ВВП США в 3-м квартале вырос на 2,6% годовых, согласно опубликованным в четверг официальным предварительным данным, после падения на протяжении двух кварталов подряд, которое заставило опасаться рецессии в американской экономике.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что ВВП вырастет на 2,4% годовых.

При этом есть опасения, что отчет рисует слишком оптимистичную картину состояния американской экономики, поскольку агрессивные повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США сдерживают потребительские расходы.

"Несмотря на сильный показатель (роста ВВП), при более пристальном изучении данных становится понятно, что американская экономика однозначно теряет обороты, — заявил Дуглас Портер, главный экономист BMO Capital Markets. — Последствия прошлых и будущих повышений ставок ФРС еще не ощущаются в полной мере, и экономика США, судя по всему, перейдет к небольшому спаду в первой половине следующего года".

Ожидается, что ФРС в рамках заседания 1-2 ноября повысит ставки на 75 базисных пунктов.

"Думаю, что некоторая фиксация прибыли на текущих уровнях представляется разумной, — сказал Элвин Тан, валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets. — С понедельника пара евро/доллар выросла примерно на 2,2%, что является довольно значительным падением для американской валюты".

Доллар США в последние несколько дней падал, поскольку инвесторы отреагировали на признаки того, что ФРС рассматривает возможность замедлить темпы повышения процентных ставок в декабре. Вполне естественно было ожидать от американской валюты разворота вверх после резкого снижения, отметили аналитики.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,24%, по 1,1599, после двухдневного ралли, которое было обусловлено избранием Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,04%, до 146,320.

Динамика иены была волатильной после предположительных интервенций на валютном рынке со стороны правительства Японии, направленных на поддержку национальной валюты.

Тем временем Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ставки менее значительно, чем ожидалось, на 50 базисных пунктов.

Пара доллар США/канадский доллар упала на 0,05%, до 1,3546.