МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Компания Altria Group Inc, производящая сигареты Marlboro, сегодня объявила о стратегическом партнерстве с Japan Tobacco в попытке расширить свое присутствие на рынке бездымной табачной продукции, сообщает Reuters.

Altria и JT совместно создадут Horizon Innovations LLC, которая будет отвечать за маркетинг и коммерциализацию в США продуктов с нагреваемыми табачными стиками (HTS), принадлежащих обеим компаниям и разработанных ими.

Altria заявила, что совместное предприятие будет создано через ее дочернюю компанию Philip Morris USA, которая будет владеть в Horizon 75%-долей, а остальной долей будет владеть Japan Tobacco International, дочерняя компания JT. Altria добавила, что ее первоначальные капиталовложения в Horizon составят 150 млн долларов.

Компании рассчитывают совместно подготовить документы для Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) на последнюю версию продуктов Ploom HTS, которых сейчас нет в свободной продаже в Соединенных Штатах, и подать предпродажные заявки на табачные изделия в первой половине 2025 года.