МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Shell пересматривает состав своего портфеля химических активов, поскольку снижение маржи прибыли в данном секторе, как ожидается, будет носить долговременный характер. Об этом заявил в четверг гендиректор Бен ван Берден, передает Reuters.

"Химический бизнес цикличен… И, как мы полагаем, спад может быть довольно тяжелым и продолжительным. Последний раз мы наблюдали нечто очень похожее в 2008-2009 годах, ситуация действительно выглядит настолько плохо", — заявил ван Берден аналитикам.

"Мы думаем об изменениях в составе портфеля", — добавил он.