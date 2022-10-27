МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. После опубликованных в четверг экономических данных США инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система в декабре замедлит агрессивные темпы повышения процентных ставок. Представленные отчеты содержали признаки того, что замедление экономики, к которому стремился центральный банк, уже происходит, сообщает Reuters.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и 18 его коллег по центральному банку, как все еще ожидается, поддержат повышение ставок на 75 б.п. на заседании, которое пройдет на следующей неделе.

Тем не менее, исходя из котировок фьючерсов на процентные ставки ФРС, инвесторы сейчас ожидают, что по итогам декабрьского заседания ставки будут повышены на 50 б.п., до 4,25%-4,50%, после чего центральный банк США на последующих двух заседаниях тоже повысит ставки не более чем на половину процентного пункта.

Вместе с тем инвесторы все больше рассчитывают на снижение процентных ставок во второй половине 2023 года. По мнению многих экономистов, к тому времени экономику США ждет неглубокая рецессия. Трейдеры полагают, что ФРС отреагирует на это снижением ставок.

Согласно вышедшим в четверг данным, ВВП США вырос в 3-м квартале, но рост потребительских расходов замедлился до 1,4% после роста на 2,0% в предыдущем квартале. Дефлятор ВВП, являющийся индикатором ценового давления, снизился до 4,1% с 9% кварталом ранее.

Другой отчет показал неожиданное сокращение новых заказов на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, которые считаются индикатором капиталовложений компаний.

Замедление роста потребительских расходов "сигнализирует о том, что повышение ставок бьет по карманам потребителей", отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке.

В этом году ФРС уже повысила ставки на три процентных пункта. Активность на рынке жилья значительно замедлилась, однако пока наблюдается не так много признаков того, что повышение ставок способствует охлаждению спроса в других секторах экономики.

Руководители ФРС просигнализировали, что продолжат повышать ставки для сдерживания спроса в попытке ослабить инфляцию, которая сейчас намного превышает целевой уровень 2%. На следующей неделе, ФРС, вероятно, не сделает категоричных заявлений, изучая экономические данные в преддверии последнего в этом году заседания, которое пройдет 13-14 декабря.

Опубликованные в четверг данные говорят о том, что изменения уже происходят.

"Реальные потребительские расходы на товары продолжат снижаться, рост расходов на услуги замедлится. Есть признаки того, что капиталовложения компаний ослабевают, а рынок жилья гнется под давлением более высоких ставок по ипотеке, — написал экономист Regions Ричард Муди. — Более того, полный эффект повышения ставок еще не распространился по всей экономике".