МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Как собщает Reuters, Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг заявила о том, что новые данные по ВВП США указывают на силу экономики, а также содержат некоторые признаки здорового замедления экономической активности, которое может помочь в борьбе с высокой инфляцией.

Выступая перед журналистами во время своей поездки в Кливленд в поддержку экономической политики администрации Байдена, Йеллен сказала, что все еще не ожидает рецессии. По ее мнению, у правительства США есть финансовые возможности отреагировать на экономическую слабость, если это будет уместно.

"Текущая экономическая ситуация однозначно характеризуется полной занятостью и перегретым рынком труда, и это хорошо, но мы хотим увидеть замедление (экономического) роста. – отметила Йеллен. – Это является частью усилий по возвращению инфляции под контроль".

"Я много раз говорила, что вижу путь к снижению инфляции при сохранении сильного рынка труда. И я думаю, что эти данные (по ВВП) соответствуют тому, что мы хотим видеть", — добавила она.

Йеллен сказала, что ожидает дальнейшего замедления экономики, при этом у правительства есть пространство для реагирования в налогово-бюджетной сфере, если потребуется. При этом она предупредила, что это не должно работать против денежно-кредитной политики.

"Мы должны быть осторожными, чтобы не усугубить проблему инфляции посредством налогово-бюджетной политики, — заметила она. – Однако, если бы это произошло, хотя я не ожидаю такого развития событий, и если бы наступила глубокая рецессия, то это как раз потребовало бы реакции. Я думаю, что у нас по-прежнему будет достаточный налогово-бюджетный потенциал для реагирования".