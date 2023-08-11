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Власти Болгарии уведомят "Лукойл" о разрыве концессии на порт "Росенец"
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. Правительство Болгарии решило уведомить компанию "Лукойл" о разрыве концессии на порт "Росенец", передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на правительственную... ПРАЙМ, 11.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство Болгарии решило уведомить компанию "Лукойл" о разрыве концессии на порт "Росенец", передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на правительственную пресс-службу.
Ранее Болгарское национальное радио сообщало, что парламент Болгарии решил расторгнуть концессию порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине. В "Лукойле" позже заявили, что "компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году, и не видит оснований для его расторжения", а также обратится в суд для защиты репутации.
"Правительство приняло решение уведомить "Лукойл Нефтохим" о расторжении договора концессии на порт "Росенец", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что концессию разорвали путем внесения поправок в законодательство о контроле над осуществлением ограничительных мер в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине.