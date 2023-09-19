ПАРИЖ, 19 сен — ПРАЙМ. Французская крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" сообщила во вторник, что полностью погасила кредит, взятый в чешско-российском банке в 2014 году, из-за чего против партии началось расследование о возможных связях Ле Пен и ее партии с Россией. Во Франции начнут продавать бензин в убыток в декабре

"Несмотря на то что последний платеж был намечен на 20 декабря 2028 года, "Национальное объединение" на 60 месяцев раньше срока полностью выплатило свой долг в размере 6 088 784 евро, включая проценты", — сообщила партия в коммюнике.

Отмечается, что досрочная выплата стала возможной "благодаря политике экономии, пересмотру существующих контрактов и реструктуризации сервисов партии".

Выплаты были осуществлены российскому предприятию "Авиазапчасть", которому был передан контракт с партией после банкротства чешско-российского банка First Czech Russian Bank, где партия изначально взяла займ в размере 9,4 миллиона евро в сентябре 2014 года.

Французское издание Mediapart в апреле 2022 года опубликовало статью, где утверждалось, что "Национальное объединение", которую до 2022 года возглавляла Ле Пен, в 2014 году якобы получила два займа в российских банках в размере 9 и 2 миллионов евро. Позже новый президент партии Жордан Барделля отверг обвинения в связях партии с Россией и ее влиянии на политику партии, отметив, что будет добиваться суда над всеми, кто обвиняет ее в получении финансирования из Москвы.

В ноябре депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии "Национальное объединение" от России.

В июне 2023 года парламентская комиссия, расследующая обвинения в получении финансирования партии "Национальное объединение" от России, в итоговом отчете под авторством ее главы, депутата от партии президента Эммануэля Макрона "Возрождение" Констанс Ле Грип объявила, что партия "Национальное объединение" является "передаточным звеном" российской власти, указав на "согласованность" позиции партии с "российской риторикой".

Ле Пен отрицает все обвинения о ее связях с Россией, заявляя, что ни одни банк Франции и Евросоюза не согласился дать ей займ и что она стала жертвой "неприемлемой кампании по диффамации, основанной на подозрениях, а не на фактах".