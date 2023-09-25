МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Австралийское правительство продлило действие повышенной пошлины на товары из России и Белоруссии на два года до октября 2025 года в рамках санкций из-за Украины, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Австралия ввела новые санкции против России

"Дополнительный 35-процентный тариф на российский импорт был впервые введен в апреле 2022 года. Вместе с запретом на импорт золота и энергоресурсов, это оказало значительное влияние на торговлю между двумя нашими странами", — говорится в сообщении.

По данным главы МИД Австралии, импорт из России упал более, чем на 95% во второй половине прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Ранее Австралия ввела санкции против ряда компаний и лиц России и Белоруссии, оказывая помощь Киеву, в том числе обучением солдат, поставками дронов и бронетранспортеров.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.