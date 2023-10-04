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США передадут Киеву конфискованное оружие
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США передадут Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана оружия и боеприпасов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источника в правительстве. По заявлению представителей... ПРАЙМ, 04.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, сша, конфискация, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. США передадут Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана оружия и боеприпасов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источника в правительстве.
По заявлению представителей американского правительства, передача этого оружия "поможет облегчить некоторые из критических проблем", с которыми столкнулись украинские военные, так как они ожидают "дополнительных денег и оружия" от США и союзников.
Администрация Байдена совместно с департаментом юстиции США в течение нескольких месяцев обсуждают законность передачи Киеву конфискованного оружия, хранящееся на складах CENTCOM (Центрального командование — прим. ред.). Согласно требованиям ООН, конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение.
Как сообщил источник, корабли ВС США и Франции в январе перехватили судно с оружием в Оманском заливе на пути из Ирана в Йемен. Центральное командование США уже передало Украине более миллиона изъятых у Ирана боеприпасов.