МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Запад, поставлявший Киеву вооружения, виноват в эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также других конфликтах, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. "Доигрались?" Медведев высказался об оружии для Украины в Израиле

Депутат отметил, что США и Европа наводнили Украину оружием, а Киев перепродал его на Ближний Восток.

"И сегодня оружие стреляет и в Палестине, и Израиле. Поэтому когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц (президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц). Вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте, вот те, кто виновны в создании напряженности в мире", — сказал он.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны. Также израильские ВС заявляли о начале операции "Железные мечи".

По данным госрадио Kan и палестинского Минздрав, число погибших со стороны Израиля превысило 800 человек, со стороны сектора Газа — 560.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что среди погибших в Израиле были двое россиян.